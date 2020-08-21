Военные РФ призывают Турцию остановить насилие на подконтрольных ей территориях в Сирии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Военные РФ призывают Турцию остановить насилие на территории подконтрольных ей вооруженных формирований в Сирии, заявил журналистам на брифинге в пятницу руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

"Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых ВС Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооруженных формирований", - сказал Щербицкий.

Он рассказал, что сирийской стороной неоднократно фиксировались случаи насильственных действий боевиков в отношении мирных жителей оккупированных территорий. По словам Щербицкого, подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.

Насилие со стороны боевиков

Сирийцы жалуются военным РФ на насилие со стороны протурецких вооруженных формирований, находящихся в зоне операции "Источник мира", заявил Александр Щербицкий.

"В Центр по примирению враждующих сторон и органы власти Сирийской Арабской Республики поступают обращения от населения северо-восточных районов Сирии с жалобами на произвол протурецких вооруженных формирований, дислоцированных в зоне проведения операции ВС Турции "Источник мира", - сказал Щербицкий.

По его словам, "сирийской стороной неоднократно фиксировались случаи насильственных действий боевиков в отношении мирных жителей оккупированных территорий". "Отмечаются многочисленные боестолкновения между различными отрядами боевиков, в результате чего гибнут мирные жители. Подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан", - подчеркнул Щербицкий.

Он рассказал, что отмечаются также преднамеренные нарушения работы и вывод из строя систем и объектов жизнеобеспечения провинций Хасеке, Алеппо и Ракка. "Регулярно блокируется подача воды и электричества с территорий, занятых ВС Турции и подконтрольными им формированиями, в соседние районы Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул контр-адмирал. Он рассказал, что с момента взятия протурецкими НВФ в октябре 2019 года под контроль насосной станции в Алук-Шарки не менее девяти раз перекрывалась подача питьевой воды в провинцию Хасеке.