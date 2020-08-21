Дипломаты РФ сопровождают до границы высланных из Белоруссии журналистов "Радио Свобода"

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты сопровождают до границы депортированных из Белоруссии журналистов Русской службы "Радио Свобода". Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

"Белорусская сторона оперативно уведомила нас, что были задержаны журналисты Русской службы "Радио Свобода". В настоящее время они отпущены, сотрудники посольства сопровождают их до границы", - сказал дипломат.

Ранее портал tut.by проинформировал, что у проходной Минского тракторного завода задержали журналистов Русской службы "Радио Свобода" Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева, которые снимали процесс раздачи волонтерами листовок работникам завода. Их привезли в Партизанский РУВД, а затем отпустили. При этом было принято решение о депортации с запретом на въезд в республику в течение пяти лет. Ранее в Минске по причине отсутствия аккредитации задерживались, а затем высылались из Белоруссии корреспонденты телеканалов "Настоящее время" (Чехия) и "Дождь" (Россия).