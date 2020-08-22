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Кризис в Белоруссии
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Рябков подтвердил, что первый замгоссекретаря США посетит Москву на следующей неделе

Замглавы МИД России сообщил, что одной из центральных тем переговоров станет ситуация в Белоруссии
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первый замгоссекретаря США Стивен Биган посетит Москву на следующей неделе, ситуация в Белоруссии станет одной из центральных тем переговоров с представителями российского МИД. Об этом сообщил в субботу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Я могу подтвердить, что Стивен Биган будет Москву на следующей неделе. Белоруссия и процессы, которые в международном пространстве в этой связи развиваются, станут предметом обсуждения в ходе его контактов в Москве", - сообщил дипломат.

Вместе с тем, как подчеркнул Рябков, ситуация в Белоруссии станет не единственной темой его контактов в Москве. "Повестка более широкая, она включает в том числе комплекс вопросов двустороннего характера, - пояснил он. - У нас с США множество проблем и это [визит Бигана в Москву] будет подходящей возможностью провести углубленное обсуждения того состояния, в котором наши отношения оказались".

Теги
БелоруссияСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичКризис в Белоруссии
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