В МИД РФ сообщили, что переговоры Лаврова с первым замгоссекретаря США прорабатываются

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом, который посетит Москву на следующей неделе, прорабатываются. Об этом сообщили в субботу ТАСС в российском дипведомстве.

"[Переговоры] прорабатываются", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что одной из тем предстоящих контактов Бигана в Москве станет ситуация в Белоруссии. Кроме того, российская сторона планирует провести с американским дипломатом углубленный обмен мнениями по двусторонней повестке дня.