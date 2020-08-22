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В МИД РФ сообщили, что переговоры Лаврова с первым замгоссекретаря США прорабатываются

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщил, что одной из тем предстоящих контактов Стивена Бигана в Москве станет ситуация в Белоруссии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом, который посетит Москву на следующей неделе, прорабатываются. Об этом сообщили в субботу ТАСС в российском дипведомстве.

"[Переговоры] прорабатываются", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что одной из тем предстоящих контактов Бигана в Москве станет ситуация в Белоруссии. Кроме того, российская сторона планирует провести с американским дипломатом углубленный обмен мнениями по двусторонней повестке дня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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