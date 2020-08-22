Лавров: США открыто агитируют Европу не сотрудничать с Россией в экономической сфере

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Американские власти открыто призывают европейских коллег не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Американцы в принципе не очень стесняются, когда им нужно продвигать свои экономические интересы. Уже давно отброшены дипломатические тонкости, полунамеки, полутона. Вы упомянули госсекретаря США Майкла Помпео, с которым я регулярно общаюсь, последний раз телефонный разговор был 16 августа. Он как раз возвращался из Европы, где среди прочего активно агитировал против того, чтобы европейские страны, включая те страны, которые он посещал, развивали торгово-экономическое взаимовыгодное сотрудничество с Россией", - сказал Лавров.

"Например, в Чехии настаивал прямым текстом на том, что все планы по дальнейшему развитию ядерной энергетики Чешской Республики должны ориентироваться на США, а не Россию", - добавил министр.

Как отметил глава МИД РФ, с такой логикой Москве очень трудно взаимодействовать: "Мы всегда исходили и продолжаем исходить из того, что ключом к успеху в любых международных начинаниях является инициатива, креативные предложения, но обязательно нацеленные на мобилизацию коллективных усилий для решения глобальных проблем".

"Облава" в виде санкций

По словам Лаврова, администрация США делает все, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами, используя, в частности, экстерриториальные санкции. "Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продает США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР. Когда Соединенные Штаты решают, что Иран хотя и выполняет все то, о чем договорились в рамках СВПД, тем не менее плохо себя ведет (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана", - указал он.

"Когда США считают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заслуживает наказания, они объявляют санкции против него. А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которых США хотят изолировать", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что "облава" в виде экстерриториальных санкций США стала буквально тотальной и бизнес, в том числе европейский и азиатский, стал "поднимать голову, роптать, протестовать": "В качестве проявления такой реакции мы видим заявление 24 стран ЕС. Не все нашли в себе достоинство присоединиться к нему, но подавляющее большинство членов Евросоюза высказалось достаточно четко и резко о неприемлемости подобного рода действий со стороны США".

Переосмысление роли доллара

Лавров напомнил, что практически все проблемы в сегодняшнем мире являются по определению глобальными, трансграничными и решать их "только окриком из одной столицы и только требованием, чтобы все ее слушались", не получится.

"Особенно, когда происходит злоупотребление ролью доллара в валютно-финансовой системе. Уже идет достаточно серьезное и глубокое переосмысление практически всем миром роли, занимаемой долларом, и той надежности, которую она представляет из себя при нынешней администрации [США]. Сейчас активно прорабатываются новые системы расчета, новые возможности, позволяющие обходить долларовые каналы", - заявил глава МИД РФ.