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Лавров ответит на вопросы участников форума "Территория смыслов"

Тема очного выступления главы МИД РФ заявлена как "Новые международные вызовы: основные события и тренды"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье ответит на вопросы участников пятой смены молодежного форума "Территория смыслов", который проходит в подмосковном Солнечногорске. Тема очного выступления главы МИД РФ заявлена как "Новые международные вызовы: основные события и тренды".

Лавров принимает участие в форуме каждый год с момента его учреждения. Министр традиционно начинает свое выступление с небольшой речи, посвященной актуальным тенденциям мировой политики, а затем отвечает на вопросы из зала. В прошлом году ему задали 12 вопросов, выступление длилось более 70 минут.

Формат "Диалог на равных", в рамках которого будет выступать Лавров, подразумевает возможность задавать вопросы на любые темы.

Представитель российского МИД Мария Захарова в этом году уже выступила на форуме в рамках смены "Политика и сетевые лидеры", рассказав о дезинформации в международной политике и методах борьбы с ней, прокомментировала события в Белоруссии и подробно рассказала о деятельности министерства во время пандемии. Она также акцентировала внимание на активности российского дипведомства в соцсетях, которые МИД ведет на нескольких языках.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей".

В 2020 году форум проходит с 18 июля по 2 сентября и состоит из шести смен. Как сообщали организаторы, в пятой смене форума "Служение отечеству" очно и дистанционно принимают участие около 1,2 тыс. человек.

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