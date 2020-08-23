Путин подчеркнул важность выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Доверительные отношения в сфере военно-технического сотрудничества и безопасности очень важны, и укреплению дружеских связей вот уже несколько лет служат Армейские международные игры, заявил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020. Поздравление размещено в воскресенье на сайте Кремля.

"Хорошо понимаем, как важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, вместе искать ответы на возникающие вызовы. Укреплению дружеских связей, открытому, доброжелательному обмену опытом вот уже несколько лет служат Армейские международные игры. Военнослужащие из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, в уровне выучки и дисциплины, проверяют себя на готовность проходить серьезные испытания и выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях", - отметил президент.

Президент добавил, что в этом году форум "Армия" и армейские игры стартуют одновременно и выразил уверенность, что от такого сочетания их "традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют".

"Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших Вооруженных Сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации. В этой связи рассчитываем, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы", - заметил Путин.

"Рассчитываю, что российские команды-участники будут действовать, как всегда, слаженно и четко, проявят свои лучшие качества и подтвердят растущий боевой потенциал наших войск. <...> Уверен, что Международный военно-технический форум и Армейские игры станут яркими, значимыми событиями и, конечно, послужат укреплению межгосударственных связей в оборонной сфере", - резюмировал глава государства, пожелав участникам и гостям мероприятий успехов и всего самого доброго.

О форуме и играх

Международный военно-технический форум "Армия - 2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".

Одновременно стартуют и Армейские международные игры. Завершатся соревнования военных 5 сентября. В этом году в 30 конкурсах сразятся 156 команд из 32 стран мира, в них впервые примут участие военнослужащие Афганистана, Катара, Экваториальной Гвинеи, Палестины, Намибии и Гвинейской Республики.

Соревнования пройдут на полигонах пяти государств. Армения примет конкурс "Воин мира", "Кубок моря" пройдет в Азербайджане, "Дорожный патруль" и "Военно-медицинская эстафета" - в Узбекистане, Белоруссия примет три конкурса: "Полярная Звезда", "Снайперский рубеж" и "Уверенный прием". Остальные соревнования пройдут на российских полигонах.