Лавров: Россия примет любое решение Белоруссии по общению со своим народом

РФ примет любое решение Белоруссии по общению со своим народом, сообщил Лавров.

Ситуация в Белоруссии явно нормализуется, но есть желающие реализовать украинский сценарий, заявил Лавров. "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации, - подчеркнул он. - Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий".

РФ считает, что диалог по реформе конституции является весьма перспективным для нормализации ситуации в Белоруссии. Лавров также отметил, что белорусы в силах справиться с ситуацией в стране самостоятельно, главное - чтобы не было провокаций.

Лавров подчеркнул, что сейчас нет свидетельств того, что нынешние протесты в Белоруссии проходят с применением силы.