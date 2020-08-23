{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Лавров: Россия примет любое решение Белоруссии по общению со своим народом

Описание
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

РФ примет любое решение Белоруссии по общению со своим народом, сообщил Лавров.

Ситуация в Белоруссии явно нормализуется, но есть желающие реализовать украинский сценарий, заявил Лавров. "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации, - подчеркнул он. - Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий".

РФ считает, что диалог по реформе конституции является весьма перспективным для нормализации ситуации в Белоруссии. Лавров также отметил, что белорусы в силах справиться с ситуацией в стране самостоятельно, главное - чтобы не было провокаций.

Лавров подчеркнул, что сейчас нет свидетельств того, что нынешние протесты в Белоруссии проходят с применением силы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
Лавров: США и их союзники стараются все меньше стеснять себя нормами международного права
Также глава МИД России указал, что вслед за США, которые первыми стали "увлекаться односторонними рестриктивными мерами", Евросоюз также стал использовать подобные санкции
Читать полностью