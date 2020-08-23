Лавров: США и их союзники стараются все меньше стеснять себя нормами международного права

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. США и их ближайшие союзники стараются все меньше связывать себя универсальными нормами международного права, когда цели, которые они перед собой ставят, не вписываются в установленные Уставом ООН принципы. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"К сожалению, не все в современную эпоху готовы руководствоваться принципами Устава ООН, хотя подписи под Уставом всех без исключения стран никто не отменял, эти принципы являются основой международного права. Но наши западные партнеры, прежде всего США и их ближайшие союзники, стараются все меньше и меньше стесняться и не хотят быть связанными положениями международного права в тех случаях, когда цели, которые они перед собой ставят, не вписываются в эти благородные, равноправные, универсально одобренные принципы", - констатировал Лавров.

Он отметил, что в выступлениях представителей этих стран все реже содержатся ссылки на международное право, а на смену ему приходит "порядок, основанный на правилах". "Правила эти изобретаются от случая к случаю, в зависимости от того, какую цель ставят наши западные коллеги в той или иной сфере международной жизни", - добавил глава МИД РФ, уточнив, что такие правила определяются в "узком кругу одинаково мыслящих людей" и затем вбрасываются в международное медийное пространство как универсальная линия поведения.

Лавров также указал, что вслед за США, которые первыми стали "увлекаться односторонними рестриктивными мерами" в отношении "неугодных режимов", Евросоюз также стал использовать подобные санкции. "Они в последние годы ввели свой собственный набор санкций, который они хотят применять в отношении тех, кто, по их мнению, ведет себя плохо в киберпространстве, нарушает права человека. И список таких нарушителей они, опять же, будут определять в своем кругу", - заключил министр.