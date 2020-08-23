{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Лавров заявил, что попытки США незаконно восстановить санкции в отношении Ирана не пройдут

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. США не удастся восстановить санкции в отношении Ирана, ссылаясь на механизмы резолюции Совбеза ООН 2231. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Сейчас это [выход США из иранской ядерной сделки] создает кризис в Совете Безопасности ООН. Но мы этот кризис преодолеем, - сказал он. - Попытки незаконно воспользоваться резолюцией [СБ ООН 2231], которую американцы сами нарушили, не пройдут".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Кризис в Белоруссии
Лавров: исчезнувшая программа Тихановской содержала откровенно провокационные элементы
Глава МИД России напомнил, что до выборов экс-кандидат в президенты заявляла об отсутствии у нее политической программы
Читать полностью