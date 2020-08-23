Лавров заявил, что попытки США незаконно восстановить санкции в отношении Ирана не пройдут

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. США не удастся восстановить санкции в отношении Ирана, ссылаясь на механизмы резолюции Совбеза ООН 2231. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Сейчас это [выход США из иранской ядерной сделки] создает кризис в Совете Безопасности ООН. Но мы этот кризис преодолеем, - сказал он. - Попытки незаконно воспользоваться резолюцией [СБ ООН 2231], которую американцы сами нарушили, не пройдут".