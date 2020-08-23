Лавров: исчезнувшая программа Тихановской содержала откровенно провокационные элементы

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Программа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая быстро исчезла с ее сайта, содержала ряд лозунгов и положений неконструктивного и откровенно провокационного характера. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Он напомнил, что до выборов Тихановская заявляла об отсутствии у нее политической программы. "Сейчас уже программа есть, она появилась на сайте Тихановской и провисела там она недолго <…> Очень быстро исчезла вся эта бумага так называемая с сайта, что тоже показывает понимание откровенной провокационности подобного рода подходов", - сказал министр о направленности положений документа.

Лавров пояснил, что программа лидера белорусской оппозиции предполагает выход Белоруссии из Евразийского экономического союза, из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), из Союзного государства. Кроме этого, в документе была поставлена "долгосрочная цель - вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни, жизнедеятельности страны за счет во многом искусственного внедрения белорусского языка во все сферы, где будет вытеснен русский язык". "И целый ряд других лозунгов, которые в общем-то не носят конструктивного характера и едва ли они нацелены на продвижение национального согласия в белорусском обществе, где никогда не было широкого, вообще какого-либо значимого распространения антироссийских настроений, тенденций к вытеснению всего русского из культурной, общественной да и из государственной жизни Белоруссии", - указал глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что призывы отказываться от взаимодействия с Россией и организаций, в которые Россия входит, содержались в программе Тихановской только на белорусском языке. "На русском языке этот элемент, эта часть документа не была размещена, что в общем-то говорит о том, что авторы документа понимали, что для тех, кто в Белоруссии думает, живет, разговаривает на русском языке, это будет неприемлемо", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона следила за этим вопросом ввиду тесных отношений с соседним государством. "Белоруссия - братская для нас страна, и мы очень хотим быть полезными в нынешней ситуации", - сказал он.