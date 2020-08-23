Лавров заявил, что у РФ есть вопросы к формированию Координационного совета в Белоруссии

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Принципы формирования Координационного совета оппозиции в Белоруссии вызывают вопросы у российской стороны. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что в совет входит немало людей, известных негативным отношением к развитию Союзного государства РФ и Белоруссии.

"В отношении Координационного совета тоже есть, если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения, вопросы, как он формировался. Более того, там некоторые персонажи, которых в этот совет включали, узнали об этом из СМИ или соцсетей. Некоторые заявили, что не хотят быть в Координационном совете, - сказал министр, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". - Мы посмотрели на его состав: там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию Союзного государства Белоруссии и РФ".

Лавров напомнил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов и выехала в Литву, изначально заявляла о желании заняться семейными делами, но, "видимо, ей не разрешили успокоиться на этом". "Она стала делать политические заявления, причем достаточно жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции", - добавил он.

Министр также обратил внимание, что Тихановская все чаще делает свои заявления на английском языке. "То есть адресат, в том числе, может быть, и главный адресат, находится в западном направлении", - отметил он, добавив, что целью подобного хода может быть попытка убедить страны Запада продолжать акцентировать внимание на ситуации в Белоруссии.