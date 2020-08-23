Лавров сообщил, что Россия не планирует сокращать число пограничного состава

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Власти России не планируют сокращать число пограничников и пограничных застав. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Я не уверен, что есть какие-то планы сокращать число пограничников, число погранзастав. У нас курс на либерализацию визового режима и вообще режима передвижения с соседними странами, но это все сопрягается с необходимыми мерами по сохранению должного уровня безопасности. Я не слышал про сокращения в этой сфере", - сказал он.

Он также отметил, что пересечение границы с Китаем по-прежнему ограничено из-за мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, однако это не препятствует грузовому сообщению. "Но, если вы упомянули, что товарооборот в прошлом году составил $107 млрд, грузовое сообщение не прерывалось. Поэтому торговля, по моим данным, идет в очень хорошем темпе", - указал министр.