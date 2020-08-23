Лавров рассказал на форуме "Территория смыслов" о рисках украинского сценария в Белоруссии

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье выступил на всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов" и ответил на вопросы его участников.

Как сообщили организаторы, на сессии с Лавровым очно присутствовали около 300 участников, которые постоянно сдают тест на коронавирус. Еще 900 молодых людей смогли подключиться к встрече лишь дистанционно.

За полчаса до начала сессии молодые люди начали собираться у шатра, где прошла встреча. Перед входом в зал как участники, так и представители СМИ должны были в обязательном порядке продезинфицировать руки и надеть маску, которую нельзя было снимать на протяжении всей сессии. Стулья в помещении были расставлены в шашечном порядке, что позволило сохранить расстояние в полтора метра между присутствующими.

Задать вопрос главному российскому дипломату смогли не все желающие. В ходе общения, которое продлилось дольше запланированного времени, глава МИД страны ответил меньше, чем на десять вопросов. Так, Лавров рассказал, почему никогда не дает советы, указал на проблемы в российско-американских отношениях, но особое внимание было уделено текущей ситуации в Белоруссии и способам ее урегулирования.

Признаки нормализации и вопросы к оппозиции

Лавров констатировал, что ситуация в Белоруссии нормализуется, а после всплеска насилия в первые дни после выборов протесты проходят мирно. Это, однако, не нравится тем, кто стремится реализовать в республике украинский сценарий. Министр заметил, что в координационный совет оппозиции, который Запад пытается представить как легитимного партнера правительства по переговорам, входит немало людей, известных негативным отношением к развитию Союзного государства РФ и Белоруссии.

Он обратил внимание на политическую программу баллотировавшейся в президенты Светланы Тихановской, которая быстро исчезла с ее сайта. Как рассказал Лавров, программа включала такие неконструктивные и откровенно провокационные предложения, как выход Белоруссии из Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзного государства.

Кроме того, в документе была поставлена "долгосрочная цель - вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни, жизнедеятельности страны за счет во многом искусственного внедрения белорусского языка во все сферы, где будет вытеснен русский язык".

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия примет любое решение Минска относительно диалога с белорусским народом. Так, полагает Лавров, весьма перспективным может быть диалог о реформе конституции, предложенный президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно, у всех свежо в памяти, как это все было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров", - заявил он.

США "не пройдут"

Отвечая на вопрос о российско-американских отношениях, Лавров сосредоточился на тематике контроля над ядерными вооружениями. В частности, министр напомнил, что Россия и США являются "единственными двумя странами, которые могут уничтожить друг друга". В этой связи он указал на риски непродления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Глава МИД РФ признался, что не знает, чем закончатся переговоры по договору, отметив, что США выдвигают нереалистичные условия для его продления.

В то же время Лавров подчеркнул, что Россия будет в состоянии себя защитить в случае прекращения действия ДСНВ. По его словам, разрабатываемые в РФ вооружения гарантированно обеспечат неуязвимость ее территории.

Лавров также осветил ситуацию вокруг инициативы США восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана. Глава МИД РФ заверил, что попытки Вашингтона "не пройдут" и кризис будет преодолен.

Советы Лаврова

Министр затронул и ситуацию с пандемией. Лавров констатировал, что страны, руководствовавшиеся идеями неолиберализма и индивидуализма, пострадали от коронавируса больше тех, кто придерживался коллективных подходов. "Неолиберализм ставит во главу угла человека как приоритет над всем и вся, что, наверное, вызывает понимание. Но когда этот приоритет отстаивается независимо ни от чего остального, в том числе независимо от того, как этот сам человек относится к другим, то здесь есть умная мысль: свобода каждого человека оканчивается там, где начинается свобода другого человека", - указал он.

На подобных встречах молодежь часто просит министра поделиться секретами профессии и жизненным опытом. В этот раз молодых людей интересовало жизненное кредо Лаврова. "Наверное, самое главное для меня в людях - порядочность", - ответил он.

Глава МИД РФ рассказал, что никогда не получал советов от людей, которых считает своими учителями и сам никому советов не дает. Но в этот раз министр сделал исключение, призвав при выборе любой профессии "видеть возможность для расцвета лучших качеств в достижении общих целей". "Любите не себя в Отечестве, а Отечество в себе", - заключил Лавров.