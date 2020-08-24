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Дегтярев будет просить о встрече с президентом, когда объедет весь Хабаровский край

По словам врио губернатора, в ближайшее время он планирует посетить еще несколько районов края

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросит о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы доложить ему об обстановке в регионе, когда объедет всю территорию. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

"Пока не заявлялся на встречу с президентом, потому что не объехал весь край. Хочу все посмотреть, получить полную картину, а потом, ближе к середине сентября, заявиться на встречу с президентом", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что в ближайшее время планирует посетить еще несколько районов края. Со времени назначения он успел побывать в Ванинском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и других районах.

20 июля в беседе с главой государства, когда Путин озвучил предложение возглавить регион, Дегтярев пообещал через месяц доложить президенту о состоянии дел в крае. 31 июля Дегтярев вновь заявил, что 20 августа намерен доложить Путину о ситуации в регионе и внести предложения по развитию Хабаровского края.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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