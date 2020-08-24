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Посольство РФ в Австрии возмущено решением Вены выслать российского дипломата

В диппредставительстве отметили, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать
Здание посольства России в Австрии Wikimedia Commons/CC BY 3.0
Описание
Здание посольства России в Австрии
© Wikimedia Commons/CC BY 3.0

ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/. Посольство России в Австрии возмущено решением местных властей выслать российского дипломата и уверено, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в диппредставительстве РФ в Вене.

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"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", - отметили в посольстве.

В МИД Австрии сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС, что австрийские власти приняли решение выслать российского дипломата, чья деятельность противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. В австрийском внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать агентству подробности и обстоятельства дела.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже и сборе информации через гражданина Австрии на одном из австрийских высокотехнологичных предприятий. Австрийский гражданин самостоятельно сообщил своему руководству о шпионской деятельности на предприятии и назвал российского дипломата своим куратором. Россиянин отказался от показаний и сослался на свой дипломатический иммунитет, утверждает издание. 

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