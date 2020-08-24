Слуцкий: высылка российского дипломата из Австрии может быть частью кампании против России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Решение австрийских властей о высылке российского дипломата, как и сама череда дипломатических скандалов, может быть частью общей кампании по дискредитации России. Такое мнение журналистам в понедельник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Я не исключаю, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации России или большой провокации", - сказал депутат.

Он указал на то, что это первая высылка российского дипломата из Австрии "за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия". "Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения. Говорю об этом с сожалением, учитывая конструктивный характер сотрудничества наших стран", - добавил Слуцкий.

"Стоит ли снова говорить, что ответ России будет адекватным? Принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял", - резюмировал он.

В понедельник издание Kronen Zeitung сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже. В МИД Австрии ТАСС подтвердили, что решение о высылке дипломата принято. При этом в министерстве не стали комментировать обстоятельства дела.