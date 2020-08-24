Кремль надеется, что волны насилия в Белоруссии удастся избежать

Представитель Кремля отметил, что различные митинги не приводят к беспорядкам. "Соответственно, это и не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры", - сказал он.

"Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих. Мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности. <…> Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи", - сказал Песков журналистам.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Москва констатирует, что действия митингующих в Белоруссии не приводят к стычкам с правоохранителями, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду, что столкновений удастся избегать и впредь.

По словам Пескова, Москве больше импонируют политики, которые выступают за союзничество России и Белоруссии, но вмешиваться в ситуацию в соседней стране Кремль не собирается. "Конечно, нам больше импонируют те политики в Белоруссии, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнерство между нашими двумя братскими странами", - сказал он.

Контакты с оппозицией

При этом представитель Кремля подчеркнул, что какое-либо установление контактов Москвы с оппозицией в любом случае шло бы в русле вмешательства во внутренние дела Белоруссии. "Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным, и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас и в так называемой горячей стадии", - заявил он.

Песков призвал не упрощать и не уравнивать белорусского президента Александра Лукашенко со всеми пророссийски настроенными силами. "Почему "проще говоря"? Проще говорить не нужно. Нужно говорить, как есть. Я говорю: "те политики, те представители власти, которые являются сторонниками развития наших двусторонних отношений". Конечно, они нам импонируют больше", - сказал он. При этом Песков воздержался от того, чтобы назвать конкретные фамилии людей, выступающих за союзнические отношения двух стран.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в Кремле обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела. "Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим регулировать свои проблемы", - сказал он.

Комментируя слова белорусского лидера о том, что "Белоруссию сейчас травят, чтобы потом наброситься на РФ", Песков воздержался от детализации, кто конкретно стоит за этими силами. "Это те силы, которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на события в Белоруссии. Такой элемент есть и, к сожалению, от него нельзя абстрагироваться", - заметил он. Представитель Кремля призвал также журналистов не передергивать и не говорить о врагах, нападающих на Россию. "Мы же не говорим про нападение. Мне кажется, вы чуть-чуть передергиваете. Непосредственно про нападение никто не говорит. Вмешательство неоднократно [было]. Это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма и весьма красноречиво. Факты говорят сами за себя", - добавил он.

Переговоры с координационным советом

Песков также заявил, что Россия не ведет переговоров с координационным советом белорусской оппозиции. "Нет, у нас нет каналов связи и какие-либо переговоры не ведутся", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, пытается ли Москва наладить контакт с оппозиционными силами в Белоруссии.

Песков уточнил, что в Москве "точно пока не знают платформу и требования оппозиции". "Мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии. Мы не собираемся в это вмешиваться", - сказал он. "Мы видели некие документы, которые верстались этими людьми, где больше акцент смешался в сторону от взаимодействия с Россией. Конечно, нам такие силы меньше импонируют. Но еще раз повторяю: никоим образом мы не вмешиваемся", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента призвал учитывать все нюансы и не искажать его слова о программе белорусской оппозиции в отношении России. "Мы никак не можем повлиять на политическое мировоззрение оппозиционно настроенных людей", - заметил он, подчеркнув, что, насколько известно Кремлю, подавляющее большинство белорусов являются убежденными сторонниками продолжения союзничества двух стран. "Мы высоко это ценим и эти чувства абсолютно разделяются в нашей стране", - сказал он.

При этом, по словам Пескова, "те, кто наоборот больше склонен к отходу от союзничества", Кремлю нравятся меньше. "Это не секрет, но это обычная реакция любого государства", - отметил он.

Пресс-секретарь заявил о "минимальных намерениях" по продолжению союзнических отношений с РФ у представителей оппозиции в Белоруссии. "Мы видели некие тексты, проекты текстов, которые были доступны в СМИ, они до сих пор доступны, в которых в минимальной степени декларировались намерения по продолжению союзнических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли в кругах белорусской оппозиции те, кто выражает серьезные антироссийские позиции.

Представитель Кремля отметил, что координационный совет оппозиции Белоруссии представляет собой некую неформальную структуру, и ее "позиция по тем или иным вопросам подвижна, она меняется". "Какой-то четкой позиции нет, поэтому нам трудно выносить какое-то суждение в данном случае", - добавил он.

Песков отказался комментировать действия силовых структур на митингах в Белоруссии. "Это внутреннее дело Белоруссии, мы не будем в это вмешиваться", - сказал он.

Пресс-секретарь главы российского государства также не стал комментировать кадры прибытия президента Белоруссии Александра Лукашенко в свою резиденцию с автоматом и в бронежилете. "Я не буду отвечать на этот вопрос", - заявил представитель Кремля.