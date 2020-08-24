Пескову неизвестно, поздравит ли Путин Зеленского с Днем независимости Украины

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, поздравит ли Владимир Путин своего коллегу Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что в последние годы страны не обмениваются поздравлениями по случаю национальных праздников.

"В последние годы у нас не было обмена [поздравлениями] по случаю национальных праздников в силу известных причин. Поэтому мне не известно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины", - сказал Песков.

Украина отмечает 29-ю годовщину независимости в понедельник. Указ о проведении празднования, несмотря на введенный в стране из-за коронавируса карантин, Зеленский подписал 12 августа.