{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пескову неизвестно, поздравит ли Путин Зеленского с Днем независимости Украины

В последние годы страны не обмениваются поздравлениями по случаю национальных праздников, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, поздравит ли Владимир Путин своего коллегу Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что в последние годы страны не обмениваются поздравлениями по случаю национальных праздников.

"В последние годы у нас не было обмена [поздравлениями] по случаю национальных праздников в силу известных причин. Поэтому мне не известно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины", - сказал Песков.

Украина отмечает 29-ю годовщину независимости в понедельник. Указ о проведении празднования, несмотря на введенный в стране из-за коронавируса карантин, Зеленский подписал 12 августа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
Лавров встретится с первым замгоссекретаря США Бигэном 25 августа в Москве
Ранее в Госдепе сообщили, что Стивен Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Вильнюс, Москву и Киев
Читать полностью