МИД России неизвестно о готовящейся встрече глав МИД "нормандского формата"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России не знает о подготовке встречи глав МИД "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), возможность проведения которой в сентябре допустил ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас. Об этом заявила в понедельник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам об этом неизвестно. В ходе переговоров Мааса в Москве ему была переподтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения парижского саммита", - сказала Захарова.

Как ранее заявил Маас, чтобы "можно было провести встречу в сентябре на уровне глав МИД", нужно продвинуться вперед в реализации уже достигнутых договоренностей, чтобы "не повторять еще раз уже обговоренный на саммите в Париже вещи".

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.