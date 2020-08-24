Путин пообщается с ростовским губернатором и проведет международный телефонный разговор

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин проведет в понедельник встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На вторую половину дня запланирован международный телефонный разговор, мы дадим сообщение. Из встреч сегодня публичной будет беседа с губернатором Ростовской области, традиционно [будет обсуждаться] положение дел в регионе", - сказал пресс-секретарь.

В остальном, по словам Пескова, у главы государства в понедельник в резиденции Ново-Огарево будут непубличные встречи и совещания внутреннего характера.