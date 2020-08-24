В Новгородской области определили дату голосования по довыборам депутата в областную думу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новгородской области определила дату голосования на дополнительных выборах депутата Новгородской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9. Оно назначено на 13 сентября, сообщили ТАСС в региональном избиркоме в понедельник.

Ранее из-за ситуации с распространением коронавируса довыборы депутата в региональную думу, назначенные на 12 апреля, были перенесены. Как тогда поясняли ТАСС в региональном избиркоме, назначение новой даты голосования зависело от развития ситуации с распространением инфекции.

"13 сентября 2020 года", - сообщили в избиркоме, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о дате проведения голосования.

На сайте регионального избиркома также сообщается, что избирательная комиссия Новгородской области возобновила подготовку к проведению дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9.

Место в думе стало вакантным в июле 2019 года, когда парламентарии большинством голосов приняли заявление о досрочном сложении полномочий депутата Сергея Вяткина. Против него было возбуждено уголовное дело, и суд признал его виновным в растрате 1,8 млн рублей.

По версии следствия, в 2016 году Вяткин, который в 2011-2016 годах занимал пост гендиректора ЗАО "ЭЛСИ", используя свое служебное положение, подписал приказы и принял на работу людей, которые свои обязанности на назначенных должностях не исполняли. Начисленную им зарплату бывший гендиректор присвоил. В мае 2019 года Новгородский районный суд признал Вяткина виновным и приговорил к 1,5 года колонии-поселения.