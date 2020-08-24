Россия объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия, руководствуясь принципом взаимности, объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии в РФ после решения о высылке из страны сотрудника российского диппредставительства в Вене. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"24 августа в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер. Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и с требованием покинуть территорию Австрийской Республики. Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры персоной нон грата объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее в понедельник в МИД Австрии сообщили ТАСС, что власти страны приняли решение выслать российского дипломата, чья деятельность якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. В посольстве РФ в Вене в ответ на это заявили, что такое решение возмутительно, и выразили уверенность, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Там также указали, что подобные действия ущербны для конструктивных российско-австрийских отношений.