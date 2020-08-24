Косачев: высылка дипломатов России из ряда стран похожа на срежиссированную кампанию

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Серия высылок российских дипломатов из ряда стран напоминает срежиссированную кампанию, каждая из которых получит оперативный и зеркальный ответ. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Высылки все более отчетливо выстраиваются в определенную серию, последовательность. Во всяком случае, есть совпадение и во времени, и в пространстве. Есть ощущение срежиссированой кампании", - сказал Косачев.

"Если это так, то это не может не вызывать еще большего сожаления, чем обычно. Ведь каждое такое решение - очень серьезный удар по двусторонним отношениям. С неизбежными для этих отношений последствиями уже и с нашей стороны, оперативными и зеркальными", - добавил сенатор.

В понедельник издание Kronen Zeitung сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер подтвердила ТАСС, что страна высылает российского дипломата. Внешнеполитическое ведомство утверждает, будто действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

19 августа телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии сообщила, что российский дипломат будет выслан из страны после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Несколькими днями ранее о высылке российских дипломатов сообщили в МИД Словакии и Чехии.