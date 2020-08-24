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Лукашенко проинформировал Путина о мерах по нормализации обстановки в Белоруссии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным о мерах по нормализации обстановки в стране. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам беседы двух лидеров.

"Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране", - отметили в Кремле.

Путин и Лукашенко также обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. 

"Затрагивалась тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПандемия COVID-19Кризис в Белоруссии
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