{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четырех кандидатов допустили для участия в конкурсе на должность главы Владимира

В их числе Лев Логинов, Сергей Казаков, Андрей Шохин и Артем Андреев

ВЛАДИМИР, 24 августа. /ТАСС/. Комиссия по отбору кандидатур на должность главы Владимира допустила к конкурсу четырех из пяти претендентов, подавших заявления. Из-за недочетов в документах к конкурсу не допущен предприниматель Денис Найденов, сообщила ТАСС в понедельник председатель конкурсной комиссии Лариса Пышонина.

21 августа, завершился прием документов от потенциальных кандидатов на должность главы Владимира. Документы подали пять человек - проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного университета Лев Логинов, директор издательского дома "Томикс" Сергей Казаков, глава администрации Владимира Андрей Шохин, безработный Артем Андреев и предприниматель Денис Найденов.

"Решением комиссии Денис Найденов не допущен к участию в конкурсе. Причина - ряд недочетов в документах, который делает невозможным признание того, что сдан весь пакет документов", - сказала она, пояснив, что претензии комиссии вызвало оформление медицинской справки и некорректное предоставление сведений о постановке на учет в налоговом органе.

Кроме того, комиссия учла, что заявка на участие к конкурсе была подана на 10 минут позже установленного времени.

Как уточняется на сайте администрации Владимира, конкурс по отбору кандидатур на должность главы города будет проводиться 3 сентября в два этапа. Первый этап - в форме конкурса документов, по результатам которого комиссия примет решение о допуске каждого кандидата ко второму этапу конкурса. На втором этапе конкурса состоится индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов.

По итогам рассмотрения документов, результатов собеседования, выявленных знаний, умений и оценки программ кандидатов, комиссия примет решение о представлении кандидатур на рассмотрение городского совета. Имя нового главы города Владимира назовут депутаты совета народных депутатов нового созыва, который будет избран жителями города на прямых выборах 13 сентября 2020 года.

Теги
РоссияВладимирская область
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Белоруссии
Лидеры Белоруссии и России также обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса
Читать полностью