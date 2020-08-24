Четырех кандидатов допустили для участия в конкурсе на должность главы Владимира

ВЛАДИМИР, 24 августа. /ТАСС/. Комиссия по отбору кандидатур на должность главы Владимира допустила к конкурсу четырех из пяти претендентов, подавших заявления. Из-за недочетов в документах к конкурсу не допущен предприниматель Денис Найденов, сообщила ТАСС в понедельник председатель конкурсной комиссии Лариса Пышонина.

21 августа, завершился прием документов от потенциальных кандидатов на должность главы Владимира. Документы подали пять человек - проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного университета Лев Логинов, директор издательского дома "Томикс" Сергей Казаков, глава администрации Владимира Андрей Шохин, безработный Артем Андреев и предприниматель Денис Найденов.

"Решением комиссии Денис Найденов не допущен к участию в конкурсе. Причина - ряд недочетов в документах, который делает невозможным признание того, что сдан весь пакет документов", - сказала она, пояснив, что претензии комиссии вызвало оформление медицинской справки и некорректное предоставление сведений о постановке на учет в налоговом органе.

Кроме того, комиссия учла, что заявка на участие к конкурсе была подана на 10 минут позже установленного времени.

Как уточняется на сайте администрации Владимира, конкурс по отбору кандидатур на должность главы города будет проводиться 3 сентября в два этапа. Первый этап - в форме конкурса документов, по результатам которого комиссия примет решение о допуске каждого кандидата ко второму этапу конкурса. На втором этапе конкурса состоится индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов.

По итогам рассмотрения документов, результатов собеседования, выявленных знаний, умений и оценки программ кандидатов, комиссия примет решение о представлении кандидатур на рассмотрение городского совета. Имя нового главы города Владимира назовут депутаты совета народных депутатов нового созыва, который будет избран жителями города на прямых выборах 13 сентября 2020 года.