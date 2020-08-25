Лавров проведет в Москве переговоры с первым замгоссекретаря США

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет переговоры с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, который находится в российской столице с двухдневным рабочим визитом. Как ожидается, встреча пройдет без журналистов: не будет ни открытой протокольной части, ни итоговой пресс-конференции. Однако интерес СМИ к визиту американского высокопоставленного дипломата ощутимо высокий. Еще на прошлой неделе стало известно о намерении Бигэна обсудить с российскими официальными лицами текущую ситуацию в Белоруссии. Готовность обменяться мнениями с американской стороной по этой теме подтвердили и в Москве.

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Положение дел в Белоруссии станет далеко не единственной темой визита первого замгоссекретаря США в Россию. Кроме переговоров с главой МИД РФ, Бигэн встретится с заместителями Лаврова Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Очевидно, что на встрече с Рябковым внимание дипломатов будет сконцентрировано на двусторонней повестке дня, в том числе на проблематике стратегической стабильности. А с Моргуловым бывший спецпредставитель США по КНДР по традиции обсудит ситуацию на Корейском полуострове. Горячая тема Массовые акции протеста в Белоруссии, начавшиеся сразу после подведения первых итогов президентских выборов, вот уже более двух недель остаются в центре внимания мирового сообщества. Столкновения протестующих с сотрудниками органов правопорядка продолжаются. Бигэн прибудет в Москву из Вильнюса, где встречался с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, поблагодарившей представителя Вашингтона за "поддержку белорусского народа". Но, как заявил ранее Лавров, подобные шаги Запада - это "не про права человека и демократию, а про геополитику". Общаясь в минувшие выходные с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", Лавров подчеркнул, что Россия примет любое решение Белоруссии "по диалогу со своим народом", в то время как некоторые страны Запада, "прежде всего Соединенные Штаты, пытаются выставить Координационный совет оппозиции в качестве легитимного партнера правительства республики по переговорам". Представители США не стесняются намекать на возможное влияние России на ситуацию в Белоруссии. Так, посол США в Москве Джон Салливан в преддверии визита Бигэна заявил, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии - это, "безусловно, повод для беспокойства", добавив, что Россия входит "в число тех, кто оказывает влияние". Правда, у первого замгоссекретаря США, по его признанию, нет данных, подтверждающих вмешательство Москвы в события в республике. Вечный вопрос И Москва, и Вашингтон не раз подтверждали готовность к открытому конструктивному диалогу по спорным вопросам, в первую очередь по проблематике контроля над вооружениями. Этим летом в Вене представители России и США провели два раунда консультаций по стратегической стабильности, однако сказать, что сторонам удалось заметно сблизить позиции, нельзя.

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