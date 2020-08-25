Органы власти всех уровней могут обязать публиковать свои нормативные акты

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Грядущие поправки в российское законодательство, разрабатываемые в целях выстраивания системы публичной власти в соответствии с новыми нормами Конституции РФ, могут предусматривать обязательное требование для органов власти на всех уровнях по публикации любых нормативных актов для повышения прозрачности работы. Об этом во вторник ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что, согласно конституции, "система публичной власти охватывает РФ, ее субъекты и органы местного самоуправления". "Каждый уровень публичной власти должен все свои решения, как нормативные, так и индивидуальные по поводу, допустим, имущества или финансов, делать максимально публичными, чтобы было понятно, какие акты принимает тот или иной город, тот или иной орган местного самоуправления. Потому что акты, которые касаются прав граждан, либо акты, которые касаются денег или имущества, должны быть максимально прозрачны", - подчеркнул Крашенинников, занимающий пост сопредседателя рабочей группы по мониторингу реализации изменений в основном законе страны.

"Все этажи, все органы власти должны быть обеспечены информационно с точки зрения того, чтобы право граждан на информацию было удовлетворено, было обеспечено и чтобы не было противоречий актов друг с другом. И чтобы не было криминала, потому что там, где прозрачности нет, всегда есть плесень", - указал парламентарий. "Мы попытаемся это сделать, потому что сопротивление просто огромное", - добавил он, заметив, что с трудностями сталкиваются не только местные жители, но и новые главы городов, муниципальных образований, так как у них нет полной картины имеющихся в регионах правовых взаимоотношений, сохранившихся со времен их предшественников.

Крашенинников напомнил, что все акты федеральных органов власти публикуются, а документы, касающиеся прав граждан, проходят проверку в Минюсте перед вступлением в силу. "А на местах, конечно, у нас самые разные нормы действуют. И бывает так, что граждане просто не в курсе, какие нормативные акты существуют, либо их публикация осуществляется один раз в официальной газете, а актуальных информационных ресурсов почти нет", - пояснил он, уточнив, что речь идет в том числе об имущественных отношениях, о данных про арендованные земельные участки и т. д.

"Прозрачность, с одной стороны, защищает наши права, а с другой стороны, хотим или не хотим, но чиновников это будет дисциплинировать, и вот этих вещей, попахивающих коррупцией, станет меньше", - добавил Крашенинников. По его мнению, создание таких актуальных реестров документов не потребует от властей больших вложений, но их ответственность и защита прав граждан будут на порядок выше.

Перераспределение полномочий

"Мы также сейчас обсуждаем нормы, связанные с передачей полномочий от одного уровня другому, например, от Федерации к субъекту РФ или от субъектов Федерации к муниципалитету. Или наоборот. Эти механизмы должны быть закреплены на законодательном уровне", - сообщил Крашенинников.

По его словам, такие механизмы "должны быть обеспечены организационно, финансово и информационно". "Граждане вообще должны знать, чем занимается каждый уровень публичной власти", - подчеркнул он, добавив, что общественность необходимо информировать о перераспределении полномочий.

"Не думаю, что все будут рады, особенно норме об издании актов. Но, мне кажется, это делать необходимо. При этом, наверное, эту публичность мы сразу не обеспечим, но в течение какого-то промежутка времени это нужно обязательно сделать", - резюмировал глава думского комитета.