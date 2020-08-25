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Кризис в Белоруссии
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Песков: содействие в урегулировании в Белоруссии со стороны возможно по решению Минска

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в Белоруссии есть легитимное руководство, и внешнее посредничество - "это прежде всего вопрос решения руководства страны"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ЕС и Россия могут заявлять о готовности помочь урегулировать ситуацию в Белоруссии, но это содействие должно быть востребовано Минском. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о его готовности поехать в Белоруссию для поиска выхода из кризиса в этой стране.

"Евросоюз и Россия могут констатировать свою готовность оказать любое возможное содействие для урегулирования ситуации, но в данном случае речь идет о том, требуется ли это содействие руководству Белоруссии и согласно ли оно на это", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Белоруссии есть легитимное руководство, и внешнее посредничество - "это прежде всего вопрос решения руководства страны".

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