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Песков не считает тенденцией покушения на критиков Путина

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает тенденцией ряд убийств и других инцидентов с критиками Владимира Путина, которые сочли покушениями. Такую точку зрения он выразил во вторник в беседе с журналистами.

"Я бы не вычленял здесь какую-то тенденцию в убийствах, происходящих в разных странах мира, тех, кто критикует президента России. Это не так. Я не могу с вами согласиться в том, что это какая-то тенденция", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько в Кремле считают необходимым демонстрировать особое отношение к преступлениям против Владимира Кара-Мурзы, Петра Верзилова и Бориса Немцова.

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