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Путин призвал взять под контроль ситуацию с превышением полномочий коллекторами

Президент также попросил представить предложения по дополнительной численности сотрудников Федеральной службы судебных приставов и ее дополнительному финансированию
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Действия коллекторов иногда переходят всякие границы, ситуацию нужно брать под контроль. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым.

"Люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех - и подконтрольных вам, и неподконтрольных - это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", - сказал глава государства, попросив при этом представить предложения по дополнительной численности сотрудников службы и ее дополнительному финансированию.

Аристов сообщил, что по данным главой государства в мае 2019 года поручениям сейчас правительством и Минюстом разрабатывается законопроект. "Будем предлагать, чтобы микрофинансовые организации и еще кредитные организации вошли тоже в подконтрольную, поднадзорную нам сферу по возврату задолженности", - пояснил он. Соответствующие проекты готовятся, в том числе в рамках регуляторной гильотины. "Думаю, что до конца следующего года эти все решения должны быть приняты и начать работать", - сказал глава ФССП.

По его словам, за это время должны пройти все организационные мероприятия по внесению в реестр, по оргштатным мероприятиям службы, а также понадобится дополнительное финансирование на увеличение штата. "Надо 400 человек и порядка 270 млн в год на содержание сотрудников", - отметил Аристов.

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