В ЦИК сообщили, что тестирование системы онлайн-голосования прошло без сбоев

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" провел два технологических тестирования системы дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на довыборах депутатов Госдумы в сентябре в Курской и Ярославской областях. В проверке приняли участие 30 тыс. человек, сбоев в работе системы не зафиксировано, сообщила пресс-служба Центризбиркома России во вторник.

"Технологическое тестирование полностью повторяло все этапы предстоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала "Госуслуги", онлайн-голосование, подсчет голосов. За время проведения голосования сбоев не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво", - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что подсчет результатов пробного голосования был осуществлен "менее чем за минуту за счет применения гомоморфного шифрования". "Тестирование позволило выявить потенциальные проблемы, которые могут возникнуть у избирателей - использование устаревших браузеров, оптимизацию под мобильные устройства без адаптации для больших мониторов, смс-оповещение. В ходе тестирования был организован прием обращений от участников, которые поделились впечатлениями и оставили свои предложения об удобстве использования системы", - подчеркнули в комиссии.

В Центризбиркоме напомнили, что следующим этапом в подготовке к сентябрьским выборам станет первое общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования, которое состоится 31 августа. Само онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет с 11 по 13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, граждане должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Об онлайн-голосовании

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.