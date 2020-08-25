Шойгу заявил, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье

БАКУ, 25 августа. /ТАСС/. Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье и ее действия не направлены против третьих стран в этом регионе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

"Знаем и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией. <…> И знаем о тех тревогах, которые есть в связи с нашими перелетами на нашу базу. Хочу сразу сказать: все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнера. Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье", - сказал Шойгу.

По его словам, Россия ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие.

"С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть - призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот", - подчеркнул глава Минобороны.

"Повторю еще раз: наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня", - заверил он.