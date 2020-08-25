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Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Владимира Бурыкина

Он занимал эту должность с 1 мая 2017 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Владимира Бурыкина. Подписанный главой государства указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний - начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в документе.

На эту должность Бурыкин был назначен 1 мая 2017 года. С августа 2010 года он был начальником управления ФСБ по Калужской области.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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