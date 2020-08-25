Лавров и Бигэн обсудили ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн на встрече в Москве проинформировал его о встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

"Он сказал, что встреча была полезной и США видят возможности для того, чтобы возглавляемый Тихановской Координационный совет вступил в диалог с руководством Республики Беларусь. На это мы сказали, что считаем важным дать самим белорусам возможность определиться, кто будет участниками общенационального диалога", - сказал Лавров в интервью Первому каналу, текст которого размещен во вторник на сайте МИД РФ.

Легитимность Координационного совета

Глава МИД России обратил внимание на то, что внутри Белоруссии немало вопросов к легитимности формирования Координационного совета оппозиции.

"Мы привлекли внимание заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна к тому, что внутри Белоруссии, включая оппозиционные круги, немало вопросов о том, насколько легитимно был этот Координационный совет сформирован. Многие его члены постфактум узнали о том, что их туда включили. С ними никто не советовался. Есть уже примеры, когда включенные в состав этого совета персонажи вышли из него", - сказал он.

Сергей Лавров заявил, что российская сторона хотела бы понять, каковы политические критерии функционирования созданного в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

"Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать. Было много противоречивых сведений о том, какая программа у совета. На сайте [экс-кандидата в президенты Светланы] Тихановской появлялись весьма противоречивые цели, которые он преследует. Потом эти цели исчезали на сайте. Ну и состав персоналий, которые в этом совете представлены, вызывает вопросы в отношении того, как они видят связи с Российской Федерацией", - сказал он.

Глава МИД РФ сообщил, что на встрече с Бигэном обратил внимание на недовольство ряда стран стабилизацией ситуации в Белоруссии.

Отношения с Россией

Сергей Лавров сообщил, что Москва видит, что есть желающие спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии, но объективных причин для разжигания антироссийских настроений в республике нет.

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы антироссийские настроения разжигались в Республике Беларусь. Но желающих спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии мы наблюдаем", - отметил глава МИД РФ, чьи ответы были опубликованы на сайте дипведомства.

Позиция США

По словам Сергея Лаврова, Стивен Бигэн подтвердил, что Вашингтон не заинтересован в создании искусственного кризиса в Белоруссии.

"Конечно, говорили о Белоруссии. Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии", - сказал российский министр.

Попытки спровоцировать насилие

По словам главы МИД РФ, первый заместитель госсекретаря США услышал серьезные предостережения России относительно попыток из-за рубежа спровоцировать насилие в Белоруссии.

"Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего США и лидеры Евросоюза, обратили внимание на те круги, которые, скажем в Польше, Литве, всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется, и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков. Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин Стивен Бигэн, по-моему, услышал наши очень серьезные предостережения", - сказал глава МИД РФ.