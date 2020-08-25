Первое заседание комиссии Совета безопасности по Арктике пройдет в ближайшее время

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первое заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов страны в Арктике состоится в Москве в ближайшее время, последующие встречи будут проходить в том числе и на севере. Об этом журналистам сообщил во вторник помощник зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании этой комиссии, которую возглавил зампред Совбеза Медведев.

"Первое заседание пройдет в Москве в ближайшее время. Рассмотрены будут вопросы, входящие в компетенцию комиссии", - сказал Осипов, уточнив, что "последующие заседания комиссии состоятся также и в Арктической зоне".

Согласно указу президента, комиссия будет заниматься выработкой мер по обеспечению национальной безопасности РФ в Арктике и социально-экономическому развитию Арктической зоны, а также координировать деятельность федеральных, региональных и местных органов власти при реализации этих мер. На новую структуру возложены функции анализа состояния и перспектив развития международной, в том числе военно-политической, обстановки в Арктике, оценки хода реализации в этом регионе национальных приоритетов страны, выявления внутренних и внешних угроз национальной безопасности в Арктике и так далее.

В комиссии будет состоять 31 человек. Указом президента сформирован перечень соответствующих должностей, а конкретные персоналии будут утверждены председателем комиссии - зампредом Совета безопасности (с момента введения этой должности в январе 2020 года ее занимает Медведев).