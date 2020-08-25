Большинство членов СБ ООН отвергли попытку США вернуть санкции против Ирана

ООН, 25 августа. /ТАСС/. Подавляющее большинство членов Совета Безопасности (СБ) ООН заявили о незаконности попытки США вернуть санкции против Ирана. Об этом заявил во вторник на заседании Совета постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

20 августа госсекретарь США Майкл Помпео лично передал председателю Совбеза ООН запрос Вашингтона о возвращении санкций. "Почти все члены Совета Безопасности незамедлительно ответили письмами председателю. Насколько мы можем судить, в этих письмах подавляющее большинство стран четко заявили, что письмо от США не может считаться вводящим в силу параграф 11 резолюции 2231. Он не запускает процедуру снэпбэка (возвращения санкций - прим. ТАСС), так как США вышли из иранской ядерной сделки", - отметил он.