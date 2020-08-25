{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

Замглавы МИД РФ обсудил с замгоссекретаря США преодоление кризиса на Корейском полуострове

Игорь Моргулов и Стивен Бигэн подчеркнули важность продолжения координации усилий всех вовлеченных сторон

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн отметили в ходе консультаций во вторник в Москве важность преодоления кризиса на Корейском полуострове дипломатическими методами. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Корейского полуострова. Подчеркнута важность продолжения координации усилий всех вовлеченных сторон в интересах урегулирования проблем субрегиона политико-дипломатическими методами и создания прочного механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", - указывается в документе.

Во вторник Бигэн также встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Рябковым.

Теги
СШАРоссияСитуация на Корейском полуострове
Госпитализация Алексея Навального
МИД РФ выступил за тщательное и объективное расследование инцидента с Навальным
Читать полностью