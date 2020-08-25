МИД России считает недопустимыми голословные обвинения по ситуации с Навальным

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российская сторона в ходе переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном указала на недопустимость голословных обвинений по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего", - отметили в дипведомстве.

Кроме этого, на Смоленской площади указали, что Москва считает "глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь". Как отметили в министерстве, омские медики передали немецким коллегам полную историю болезни. "Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях", - подчеркнули в дипведомстве.

В комментарии также сообщается, что американская сторона в ходе переговоров заранее определила произошедшее как "инцидент" и пообещала принять меры, "на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году" в случае подтверждения версии об отравлении Навального.

Подозрительная поспешность

Российская сторона в ходе консультаций с Бигэном обратила его внимание на подозрительную поспешность Вашингтона и Брюсселя с принятием версии об умышленном отравлении Навального.

В МИД отметили, что в данной ситуации неизбежно возникает вопрос: "Кому это выгодно?". "Российскому руководству - явно нет. Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые дела А. В. Литвиненко и Скрипалей, о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ", - отмечается в комментарии.

"Пока ответы на все наши предельно конкретные вопросы отсутствуют", - констатировали в министерстве.

Об инциденте с Навальным

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован. Блогер находится в состоянии комы, он был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа немецкие врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, пока неизвестно, какой именно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.