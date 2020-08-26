Главы МИД России и Азербайджана обсудят в Москве нагорно-карабахское урегулирование

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов 26 августа на переговорах в российской столице обсудят нагорнокарабахское урегулирование и ряд актуальных вопросов двусторонних отношений Москвы и Баку.

Байрамов, впервые в качестве главы азербайджанского МИД посещающий с официальным визитом Россию, также встретится с вице-премьером Алексеем Оверчуком и вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорнокарабахское урегулирование, - говорится в комментарии МИД РФ. - Рассматриваем предстоящий визит в контексте продолжения российско-азербайджанского политического диалога, дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества".

Как подчеркнул Байрамов в интервью ТАСС, повестка визита охватывает широкий спектр вопросов: "Они затрагивают сферы политического, экономического, гуманитарного характера, взаимодействие в области безопасности, а также сотрудничество в рамках международных организаций".

Говоря о нагорнокарабахском урегулировании, азербайджанский министр заявил, что Баку ожидает от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая РФ, последовательных шагов по продвижению мирного процесса "в рамках конструктивных и субстантивных переговоров". Россия уже более двух десятилетий выступает ключевым посредником в урегулировании.

Кроме того, Байрамов заявил, что ситуация на азербайджано-армянской границе остается неспокойной после июльского обострения. По его словам, Армения продолжает обстрел позиций Азербайджана. В Ереване же причинами напряженности называют попытки прорыва с азербайджанской стороны.

Борьба с пандемией

И в российском, и в азербайджанском внешнеполитических ведомствах сходятся во мнении, что отношения между Москвой и Баку развиваются динамично во всех направлениях и являются важным фактором стабильности, безопасности и экономического развития региона.

Хорошо налажено и сотрудничество в борьбе с пандемией. В Азербайджане высоко ценят факт передачи Россией тест-систем по выявлению коронавируса. Байрамов в интервью ТАСС выразил готовность азербайджанской стороны приложить все усилия для продолжения эффективного взаимодействия в этом направлении. Он не исключил, что Баку рассмотрит предложения о поставке российской вакцины "Спутник V", как только завершатся "необходимые процедуры по признанию, в первую очередь со стороны Всемирной организации здравоохранения".

Торговля и гуманитарная сфера

По итогам 2019 года российско-азербайджанский товарооборот составил $3,169 млрд. Российский экспорт в Азербайджан равнялся $2,312 млрд, импорт - $857 млн. Сейчас идет активная работа по реализации решений XVIII заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 9 декабря 2019 года в Баку.

Во внешнеторговую деятельность с Азербайджаном вовлечены около 600 предприятий и организаций, действующих в большинстве субъектов России. У 18 из них имеются соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном.

Для Москвы остается приоритетом взаимодействие с Баку в гуманитарной сфере с акцентом на укрепление общего языкового, образовательного и культурного пространства, добавили в российском дипведомстве.