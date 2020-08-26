Путин рассказал о намерении расширять сотрудничество с Китаем в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям церемонии открытия Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Текст приветствия опубликован в среду на сайте Кремля.

"Взаимодействие в сфере передовых технологий - одно из самых перспективных направлений российско-китайских отношений. <...> Особое значение придаем сотрудничеству профильных государственных ведомств, медицинских и исследовательских учреждений двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией. Обмен накопленным опытом диагностики, профилактики и лечения этого опасного заболевания уже дает хорошие результаты, и эту практику необходимо расширять", - говорится в послании президента.

По словам главы государства, нестандартные инновационные решения во многом определяют будущее стран, задают динамику развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры, влияют на качество жизни людей. В рамках программы перекрестных годов планируется реализовать российско-китайские научные проекты, провести выставки, симпозиумы и обмен делегациями, в том числе по линии академических институтов, вузов и инновационных центров.

"Рассчитываю, что все мероприятия, намеченные в рамках годов, пройдут успешно и будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - добавил президент.

Путин подписал распоряжение о проведении в 2020-2021 гг. Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в конце декабря 2019 г. В распоряжении отмечалось, что это сделано "в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в научно-технической и инновационной областях". Ранее сообщалось, что в рамках перекрестных годов пройдут около 800 мероприятий различной тематики, в том числе мероприятия по продвижению русского и китайского языков в стране-партнере.