В ГД заявили, что Госсовет будет коллегиальным органом для выработки согласованных решений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Госсовет будет коллегиальным органом, в его состав войдут губернаторы, представители палат Федерального собрания РФ для принятия согласованных решений на уровне органов публичной власти, при этом деятельность Госсовета будет обеспечиваться Администрацией президента. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Конечно, в него войдут губернаторы, представители законодательных федеральных органов. Исходя из опыта, который есть, представители всех ветвей власти, на мой взгляд, там должны быть. Это коллегиальный орган", - сказал глава комитета, занимающий пост сопредседателя рабочей группы по мониторингу реализации изменений в Конституции РФ. Крашенинников при этом подчеркнул, что Госсовет в первую очередь будет президентским органом, "это вытекает из норм конституции". Он уточнил, все вопросы, связанные с функционированием аппарата, обеспечением "будут за Администрацией президента".

"Госсовет не будет заменять или дублировать правительство или законодательную власть, не будет историй, связанных с внесением законодательных инициатив, не будет историй, связанных с формированием бюджета. Это президентский орган, который будет обеспечивать президента с точки зрения согласования. Именно так и будут рассматриваться вопросы внешней и внутренней политики", - продолжил глава комитета Госдумы.

С учетом опыта

Говоря о механизме принятия решений, депутат допустил, что "это может быть перечень поручений, это могут предложения по внесению изменений в законодательные акты через депутатов, правительство и также очень важна аналитическая роль Госсовета".

Парламентарий напомнил, что существующий Госсовет работает именно так. "Мы знаем, что на сегодняшний день существуют расширенные заседания Госсовета, президиума Госсовета. И я не вижу оснований этот опыт как-то отбрасывать, он будет задействован. Это все нужно будет прописывать в законе, эти вопросы, связанные с рабочими группами, с комиссиями", - сказал он.

"С юридической точки зрения нормы о Госсовете, можно сказать, не просто перешли в конституцию, но был учтен опыт деятельности этого органа и происходит своего рода систематизация этих норм в конституции и впоследствии в законе о Госсовете", - пояснил депутат.

Система публичной власти

Крашенинников сообщил, что законопроект о Госсовете готовится в системе с другими инициативами, направленными на реализацию новых конституционных положений. По его словам, в этом законопроекте и законопроекте о правительстве, в котором будет заложен в том числе новый порядок формирования кабмина, пропишут положения о публичной власти.

"Публичная власть - это вещь, которую надо рассматривать по вертикали и по горизонтали. Во-первых, с точки зрения разделения властей в публичную власть безусловно входят исполнительная, законодательная и судебная. С точки зрения этажей власти - это будет федеральная, субъектовая и муниципальная", - пояснил Крашенинников.

Он заметил, что уточнение данной системы в законодательстве необходимо для последующего решения вопросов, связанных с наукой, образованием, культурой, социальным обеспечением.

Крашенинников вновь напомнил, что в развитие новых положений конституции нужно принять 100 законов, большая часть может быть принята в ходе осенней сессии Госдумы.

В ходе посещения Великого Новгорода Крашенинников во вторник принял участие в V торжественной церемонии вручения Российской национальной юридической премии им. Г.Р. Державина, учрежденной Ассоциацией юристов России. Он также будет присутствовать при открытии бюста Державина в общеобразовательной школе, названной в честь этого общественного и государственного деятеля, первого министра юстиции Российской империи. Кроме того Крашенинников возложит цветы к месту его захоронения в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском монастыре, которое он, по его словам, посещает более 20 лет.