ЦИК принял более 70 тыс. заявлений о голосовании в сентябре по месту нахождения или онлайн

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду сообщил, что ЦИК получил свыше 70 тысяч заявлений от граждан о желании проголосовать на выборах в сентябре по месту нахождения, на цифровых избирательных участках и с помощью дистанционного электронного голосования.

"В целом сегодня в рамках "Мобильного избирателя" подано 70 с лишним тысяч заявлений. Это заявления о голосовании по месту нахождения, по голосованию на цифровых участках и о голосовании дистанционно", - сказал Булаев. "Нам представляется, что система "Мобильный избиратель" сегодня выполняет функцию этих трех направлений, и я не думаю, что это предел ее возможностей", - добавил он.

По данным ЦИК, на утро 26 августа комиссия получила более 56 тысяч заявлений о голосовании по месту нахождения.

"На сегодняшний день, на утро уже 14 тысяч человек, избирателей Курской и Ярославской области, приблизительно поровну изъявили желание проголосовать дистанционно. Мы, честно говоря, думали, что будет несколько меньше, но цифра внушительная, мы уверены, что сможем пройти этот период совершенно свободно без каких-либо сбоев", - отметил зампред ЦИК.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно с 29 июля по 8 сентября через портал госуслуг, территориальную избирательную комиссию (ТИК) и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, с 2 по 8 сентября такую заявку можно подать и через участковую избирательную комиссию (УИК). Жители Курской и Ярославской областей до 8 сентября могут подать заявку на дистанционное голосование через портал госуслуг.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.