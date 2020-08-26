В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом на фоне инцидента с Навальным

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Кремль не видит оснований для ухудшения отношений России со странами Запада на фоне инцидента с Алексеем Навальным, который находится в коме в клинике в Германии.

"Во-первых, нам этого не хотелось бы. Во-вторых, для этого нет никакой причины", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, опасается ли Москва ухудшения отношений с западными странами в связи с произошедшим.

Песков подчеркнул, что Россия категорически не согласна с обвинениями в отравлении Навального, добавив, что причины произошедшего предстоит установить. "Мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на излечении в берлинской больнице пациента, - сказал он. - Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются насчет того, что с высокой долей вероятности это отравление, мы терпеливо к ним относимся, но мы категорически с этим не согласны на данной стадии".

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, насколько важным в президентской администрации считают изучение контактов Навального, которые могли стать причиной его нынешнего состояния. "Скорее я бы переадресовал вопрос к нашим правоохранителям, к правоохранительным органам, у которых наверняка имеется собственное суждение о целесообразности тех или иных действий. В любом случае это не является прерогативой администрации президента", - сказал он.

Комментируя высказывание спикера Думы Вячеслава Володина, который допустил, что ситуация с Навальным может быть провокацией стран ЕС против России, Песков напомнил, что с самого начала говорил о том, что "версия отравления, как причина состояния пациента, рассматривалась в качестве одной из первых" российскими медиками, когда они "искали какие-то отравляющие вещества" в организме Навального. "Гипотетически рассуждая, если бы мы пришли к окончательному выводу, что произошло отравление и установлено отравляющее вещество, то, конечно, [это был бы] повод задуматься, в чьих интересах это было", - сказал он, заметив, что рассуждения Володина как раз и строятся в русле такой логики.