Песков не стал комментировать слова Тихановской о "мирной революции" в Белоруссии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о том, что в республике происходит "мирная революция".
Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают такое заявление, и оправдано ли в случае, если имеет место именно революция, применение слезоточивого газа против демонстрантов, Песков сказал: "Давать какие-то оценки происходящему, давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, выполняющих функции по обеспечению порядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседей и союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем".