Песков не стал комментировать слова Тихановской о "мирной революции" в Белоруссии

Госпитализация Алексея Навального

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом на фоне инцидента с Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Москва заинтересована в установлении причин произошедшего с Навальным

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