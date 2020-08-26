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Кризис в Белоруссии

Песков не стал комментировать слова Тихановской о "мирной революции" в Белоруссии

По словам пресс-секретаря президента России, давать какие-то оценки происходящему, давать оценки действиям правоохранительных органов означало бы вмешиваться во внутренние дела республики

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о том, что в республике происходит "мирная революция".

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Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают такое заявление, и оправдано ли в случае, если имеет место именно революция, применение слезоточивого газа против демонстрантов, Песков сказал: "Давать какие-то оценки происходящему, давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, выполняющих функции по обеспечению порядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседей и союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем".

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БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКризис в Белоруссии
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