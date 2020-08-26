Песков: решение о форме функционирования Госсовета будет за президентом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Различные варианты функционирования Государственного совета обсуждаются, решение по этому вопросу будет приниматься президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя идеи о наделении Госсовета новыми полномочиями и о расширении его состава.

Песков отметил, что скоро будет отмечаться 20-летие этого очень важного органа, который недавно был закреплен в конституции.

"Что касается различных модальностей, то они обсуждаются. Конечно, во многом это будет зависеть от решений главы государства, который по нашей конституции и занимается определением основ государственной политики", - сказал представитель Кремля.

1 сентября 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Государственного совета Российской Федерации и утвердил положение, которым определяются задачи и порядок работы совещательного органа. В 2020 году Госсовет был прописан в конституции страны.