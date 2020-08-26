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Путин вечером проведет международный телефонный разговор

Пресс-секретарь главы государства не уточнил, с кем из зарубежных лидеров планируется беседа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером в среду проведет очередной международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не уточнив, с кем из зарубежных лидеров планируется беседа.

"Вечером [состоится] телефонный международный разговор", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что в среду президент также проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станут новые подходы и дебюрократизация в сфере строительства. Кроме того, по словам Пескова, на совещании традиционно планируется затронуть и актуальные текущие вопросы. "Возможны другие темы, которые посчитает необходимым поднять президент. Поэтому сегодня будет достаточно важное и интересное совещание с членами правительства", - сказал пресс-секретарь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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