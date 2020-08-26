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Аксенов назвал фантазией идею Зеленского о создании дискуссионной площадки по Крыму

Глава республики отметил, что тема принадлежности Крыма закрыта

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фантазией идею президента Украины Владимира Зеленского о создании дискуссионной площадки по Крыму. Тема принадлежности региона закрыта, он является российским, сообщил глава республики журналистам в среду.

Ранее в интервью телеканалу Euronews Зеленский признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, но заявил о намерениях вернуть полуостров.

"Президент РФ сказал, что тема Крыма закрыта раз и навсегда. Все. Крым навсегда российский. Какие площадки? Мало ли фантазий, завтра еще площадку какую-то найдут. Пусть у себя и обсуждают там", - сказал Аксенов.

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымЗеленский, Владимир Александрович
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