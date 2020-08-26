Крашенинников заявил, что состав Госсовета могут расширить

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Президиум будущего Государственного совета сможет сам принимать решения, а в его состав могут войти генеральный прокурор и председатель Счетной палаты. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Будет такой орган, как президиум Госсовета, который себя зарекомендовал. Он также будет принимать решения", - сказал депутат. По его словам, Госсовет будет состоять из комиссий и рабочих групп, которые, вероятно, смогут возглавлять руководители регионов.

Крашенинников также сообщил, что состав Госсовета может быть расширен. "Есть вариант, что будет премьер, председатель Счетной палаты, генеральный прокурор. Это очень важно, они тоже представляют публичную власть. Конечно, возглавлять будет президент, понятно, что это его полномочия", - добавил Крашенинников, уточнив, что в Госсовет войдут представители Госдумы и Совета Федерации.

Глава комитета выразил надежду на то, что закон о Госсовете будет внесен в Госдуму и принят в осеннюю сессию. Однако парламентарии хотели бы, чтобы работа над ним велась в системе с другими законопроектами в продолжение новых конституционных норм, включая будущий законопроект о правительстве, отметил он.