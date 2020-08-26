Лавров: Россия поддерживает стремление Азербайджана получить статус наблюдателя в ШОС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия поддержит обращение Азербайджана о получении статуса наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Лавров сообщил, что обсудил с азербайджанским коллегой укрепление координации в многосторонних структурах, включая ШОС. Как отметил российский министр, Баку в этой организации имеет статус партнера по диалогу и заинтересован в повышении своего статуса до наблюдателя. "Мы будем поддерживать такое обращение", - подчеркнул он.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В ее работе также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

Товарооборот с Россией

Лавров также отметил, что российско-азербайджанский товарооборот за первые месяцы текущего года несколько увеличился, несмотря на пандемию коронавируса.

"Мы отметили, что в первые месяцы 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот не только не просел, но даже немножко вырос", - сказал он.

Лавров отметил, что весомый вклад в укрепление сотрудничества вносят межрегиональные связи. "Говорили в этой связи об Астраханской области, с губернатором которой [Игорем Бабушкиным] я совсем недавно встречался. И мы передадим конкретные предложения об углублении связей между Астраханской областью и ее партнерами в Азербайджанской Республике", - указал он.

Как сообщил министр, очередной российско-азербайджанский межрегиональный форум состоится до конца года в Азербайджане. Кроме того, по его словам, в зависимости от успехов в противодействии пандемии в этом году будут определены даты Дней культуры Азербайджана в России.